В Индонезии спасли несколько человек, которые три дня провели под завалами

Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года

Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чрезвычайные службы Индонезии, ликвидирующие последствия землетрясения, спасли несколько человек, которые провели под завалами около трех дней, пишет газета Jacarta Post.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Как сообщило поисково-спасательное управление (Basarnas), женщину по имени Нурул извлекли из-под завалов жилого комплекса в Балароа (один из районов Палы) в ночь на понедельник. Другую пострадавшую по имени Алфрида обнаружили в городе под завалами обрушившегося ресторана.

По данным участников поисковых операций, в районах, пострадавших от стихии, были спасены еще несколько выживших.

По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.