Избирком Македонии заявил о провале референдума о переименовании страны

СКОПЬЕ, 1 окт – РИА Новости. Референдум о переименовании страны по договору с Грецией провалился, заявил председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоски.
"Решение на референдуме не было принято, так как не проголосовали больше половины зарегистрированных в списке избирателей", — подчеркнул Деркоски.
При этом мнение главы избиркома – сторонника крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ — проигнорировали члены правительства. По словам вице-премьера по европейской интеграции Буяра Османи, вопрос ценза "технический" и не отражает сложившуюся ситуацию.
Министр обороны Радмила Шекеринска отметила, что решение о будущем страны приняли проголосовавшие граждане, большинство из которых "поддержали европейскую Македонию".
Сообщение избиркома о плебисците в ближайшие 15 дней будет обнародовано официальным публикатором и доставлено парламенту страны.
Изменение названия
Вопрос о принятии конституционных изменений, необходимых по договору с Афинами, при любом исходе референдума будет внесен на рассмотрение парламента, где партии премьера Зорана Заева потребуется большинство в 81 из 120 голосов для их принятия. Сейчас правящая коалиция официально располагает 69 мандатами.
Референдум прошел в воскресенье, вопрос для него был сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"