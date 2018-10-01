Избирком Македонии заявил о провале референдума о переименовании страны

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

СКОПЬЕ, 1 окт – РИА Новости. Референдум о переименовании страны по договору с Грецией провалился, заявил председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоски.

По данным комиссии, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших 91,46% выступили "за" соглашение Скопье и Афин, отвергли договор 6,56%.

"Решение на референдуме не было принято, так как не проголосовали больше половины зарегистрированных в списке избирателей", — подчеркнул Деркоски.

При этом мнение главы избиркома – сторонника крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ — проигнорировали члены правительства. По словам вице-премьера по европейской интеграции Буяра Османи, вопрос ценза "технический" и не отражает сложившуюся ситуацию.

Министр обороны Радмила Шекеринска отметила, что решение о будущем страны приняли проголосовавшие граждане, большинство из которых "поддержали европейскую Македонию".

Сообщение избиркома о плебисците в ближайшие 15 дней будет обнародовано официальным публикатором и доставлено парламенту страны.​

Изменение названия

Семнадцатого июня правительство Греции подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС: стороны договорились о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Вопрос о принятии конституционных изменений, необходимых по договору с Афинами, при любом исходе референдума будет внесен на рассмотрение парламента, где партии премьера Зорана Заева потребуется большинство в 81 из 120 голосов для их принятия. Сейчас правящая коалиция официально располагает 69 мандатами.

Референдум прошел в воскресенье, вопрос для него был сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"