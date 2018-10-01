Netflix позволит зрителям влиять на сюжет в фильмах и сериалах, пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Компания Netflix планирует позволить зрителям самим выбирать сюжетные повороты в фильмах или сериалах в зависимости от их желаний, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Потоковый сервис разрабатывает список вариантов, который позволит зрителям выбирать следующую сюжетную линию в эпизоде сериала или фильме", — пишет агентство. Источники заявили, что компания планирует выпустить первый подобный проект до конца этого года. Отмечается, что источники пожелали остаться анонимными, так как планы компании пока неофициальные.

По данным агентства, зрители смогут выбрать по желанию одну из представленных сюжетных линий в новом сезоне сериала "Черное зеркало", дата выхода которого назначена на декабрь. Отмечается, что эпизод "Черного зеркала" — первый из подобных экспериментов. Источники заявили, что компания ведет переговоры еще по нескольким проектам.

Агентство отмечает, что разработка подобных проектов отражает развитие в интерактивном телевидении. "Смешивая элементы видеоигр с традиционным телевидением, компания может создать формулу, которую можно будет применять к любому количеству сериалов", — пишет агентство. Отмечается, что для фильма с возможностью изменять сюжетные линии нужен более объемный сценарий и более длительный съемочный процесс.

По данным Блумберг, Netflix ранее уже выпустил несколько эпизодов программы для детей Puss in Book ("Кот в книге") с возможностью выбора вариантов развития событий.