В Испании проходят митинги пенсионеров

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Испанские пенсионеры в понедельник проводят митинги по всей стране с требованием к правительству обеспечить им достойные государственные пенсии.

Акции проходят в Мадриде, Севилье, Памплоне, Вальядолиде, Гранаде, Валенсии и других городах.

Основное требование — обеспечение достойного уровня пенсий. На прошлой неделе парламентская комиссия договорилась о внесении коррективов в пенсионную реформу ("Пакт Толедо"), согласно которым повышение пенсий будет связано с изменением индекса потребительских цен, а премьер Педро Санчес сообщил, что правительство согласно с предстоящими изменениями.

Акции поддержали профсоюзные объединения "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся". Секретарь союза Адела Каррио потребовала от властей в ближайшее время выполнить свои обещания и принять новый закон о регулировании индексации пенсий.

Массовые протесты пенсионеров в Испании с требованием повысить пенсии проходили в стране с марта. Предыдущее правительство правой Народной партии в течение последних четырех лет повышало пенсии на 0,25% ежегодно — это минимальный уровень, предусмотренный действующим законом.

Министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо, выступая в связи с отмечаемым 1 октября Международным днем пожилых людей, заявила о необходимости "гарантировать право людей старшего возраста на достойную жизнь, чтобы поддержать их независимость и участие в социальной, экономической и общественной жизни".

Средняя пенсия в Испании в конце прошлого года составляла 926 евро в месяц. Самый минимальный размер пенсии после 65 лет в Испании в 2018 году составляет 623 евро, для пенсионеров младше 65 лет — 580 евро. Возраст выхода на пенсию — 65 лет, однако он начал постепенно увеличиваться с 2013 года, к 2027 году он достигнет 67 лет.