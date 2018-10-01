Допрос Винника французскими следователями перенесли на месяц

АФИНЫ, 1 окт — РИА Новости. Допрос с участием французских следователей россиянина Александра Винника не состоялся в связи с отсутствием доказательств по уголовному делу и самого обвинения, допрос перенесен на 6 ноября, сообщил РИА Новости руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.

Винник арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Его выдачи добивается также Франция, которая обвиняет Винника во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления, находясь в греческой тюрьме.

"Час назад закончилась процедура допроса французскими следователями Александра Винника. Ее окончание связано с тем, что адвокаты потребовали предъявить доказательства по уголовному делу и само обвинение Александра Винника, отсутствующее в материалах запроса в Греции. В связи с этим допрос не состоялся и был перенесен на 6 ноября 2018 года", – сказал Мусатов.

По его словам, допрос преследует цель оказать психологическое давление на подзащитного и под любым предлогом получить доказательства его виновности, которые отсутствуют в деле.

"Исходя из заранее предоставленных французскими следователями вопросов, защита сделала вывод, что в деле отсутствуют какие бы то ни было доказательства вины Александра, а та информация, на которую опираются следователи, сфальсифицирована", — сказал Мусатов.

"По версии защиты обвинение против Александра Винника сфальсифицировано", — заявил Мусатов.

В деле участвует известный адвокат Зои Константопулу, которая была спикером парламента Греции. Она ранее заявила журналистам, что дело Винника касается – "это дело о правах человека", и она взялась за защиту Винника с уверенностью в том, что удастся провести справедливое судебное разбирательство и объяснить, почему он не может быть экстрадирован во Францию или США.

Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру.