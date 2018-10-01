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В мире

Женщина из Казахстана рассказала, что гордится своей бородой

(обновлено: 15:02 01.10.2018)
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© Sputnik / Жансая Тауекелкызы Мухтабар Тораева. Архивное фотоМухтабар Тораева. Архивное фото
© Sputnik / Жансая Тауекелкызы

АСТАНА, 1 окт — РИА Новости. Семидесятилетняя женщина на юге Казахстана на протяжении 35 лет живет с бородой и ни разу не подносила к лицу лезвие бритвы. В интервью корреспонденту Sputnik Казахстан она рассказала о своем прошлом и почему ни разу не захотела избавиться от того, что делает ее уникальной.

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Мухтабар апа, как ее уважительно называют знакомые, родилась в многодетной семье. По ее словам, волосы на женском лице для нее не были чем-то из ряда вон выходящим — борода росла у ее матери, бабушки по материнской линии и родной сестры.

"У меня начала расти в 34-35 лет. К этому моменту я уже была замужем, родила сына и дочь", — рассказала Мухтабар. — "А муж гордился мной всегда. Говорил, что такой жены нет ни у кого".

"Когда у меня появилась борода, он не стал смотреть на это как на что-то странное. Наоборот, говорил, что нужно ухаживать, ведь это дар Аллаха. Чего мне бояться, когда муж поддерживает? Он даже радовался, что жена стала знаменитостью", — добавила Мухтабар.

Со своей бородой Мухтабар Тораева не расстается уже на протяжении 35 лет. За эти годы она ни разу не поднесла к лицу бритвы: на одном из ужинов во время мусульманского поста к ней подошла пожилая женщина, которая заявила, что бороду сбривать нельзя ни в коем случае.

© Sputnik / Жансая Тауекелкызы Мухтабар Тораева
© Sputnik / Жансая Тауекелкызы
Мухтабар Тораева

"Она мне сказала, что я могу заболеть, если сделаю это. Утверждала, что я особенная, а в роду у меня были верующие люди со способностями исцелять. Действительно, мой прадедушка был известным муллой и был наделен целительным даром", — вспомнила Мухтабар.

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Она добавила, что привыкла к любопытным взглядам и расспросам.

"Сватью мою однажды спросили, не превращаюсь ли я по ночам в мужчину. Мы от души посмеялись над этим. Частенько бывают такие случаи, особенно там, где многолюдно", — вспомнила Мухтабар.

В родном селе к бородатой женщине относятся с уважением. Мухтабар нередко приглашают совершить национальные казахские обряды, к примеру, разрезать путы ребенка. Много тех, кто просит у женщины благословения.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
ну... если гордиться больше нечем....
15:04
01.10.2018
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