Венгрия отказалась отзывать консула из Украины

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не будет отзывать из Украины Генерального консула в Берегово Закарпатской области. Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, выдача венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области не нарушает международное право и не противоречит местному законодательству.

Таким образом, Генерального консула Венгрии в Берегово не будут отзывать из страны "несмотря ни на какие рекомендации украинской стороны".

Менцер напомнил слова губернатора Закарпатья Геннадия Москаля о том, что по меньшей мере половина членов парламента Украины имеют двойное гражданство.

Представитель внешнеполитического ведомства рассказал, что украинские власти активно поддерживают антивенгерские настроения. Он добавил, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "вмешательство во внутренние дела Украины" и покушение на ее территориальную целостность.

Дипломат также указал на притеснения соотечественников на Украине. Например, закон об образовании сокращает возможность обучения на родном языке.

"Но запугать министра иностранных дел Венгрии не удастся. Закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Петера Сиярто и его безусловную, решительную поддержку", — подчеркнул Менцер.

Ранее стало известно, что венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области выдает документы своей страны проживающим в регионе украинцам. При этом им рекомендовали не уведомлять об этом власти Украины. В связи с этим министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении выслать консула Венгрии. Будапешт не отрицал возможности симметричного ответа.