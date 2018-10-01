В Раде поручили разработать предложения о закрытии двух телеканалов

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил в понедельник профильному парламентскому комитету разработать законодательную инициативу о закрытии телеканалов "112. Украина" и NewsOne.
"Я на согласительном совете поручил комитету, чтобы были подготовлены предложения… как эти предложения будут подготовлены, я их безотлагательно вынесу на рассмотрение Верховной рады Украины", — сказал Парубий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отмечал, что травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.