В Раде поручили разработать предложения о закрытии двух телеканалов

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил в понедельник профильному парламентскому комитету разработать законодательную инициативу о закрытии телеканалов "112. Украина" и NewsOne.

Ранее на сайте Верховной рады была зарегистрирована электронная петиция с требованием закрыть телеканалы "112. Украина" и NewsOne. Автор документа утверждает, что эти СМИ ведут антиукраинскую деятельность. Петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов для ее дальнейшего рассмотрения.

"Я на согласительном совете поручил комитету, чтобы были подготовлены предложения… как эти предложения будут подготовлены, я их безотлагательно вынесу на рассмотрение Верховной рады Украины", — сказал Парубий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отмечал, что травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.