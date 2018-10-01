В Словакии заказчик заплатил 70 тысяч евро за убийство журналиста

ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. Заказчик убийства журналиста Яна Куциака в Словакии заплатил 70 тысяч евро, из них наличными 50 тысяч евро, остальное – в виде "прощения долга", заявил в понедельник на пресс-конференции прокурор спецпрокуратуры, который не сообщил журналистам своего имени и попросил не фотографировать его.

В конце февраля в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством 27-летнего журналиста Яна Куциака, который расследовал связи политиков с преступным миром. После массовых митингов и критики со стороны президента Андрея Киски, оппозиции и депутатов Европарламента свои посты покинули некоторые влиятельные сотрудники аппарата правительства, главы МВД и минкультуры, глава полиции, а также премьер Роберт Фицо. Как выяснила полиция, журналист был убит двумя выстрелами в сердце из пистолета калибра 9 миллиметров, его невеста была застрелена одним выстрелом в голову.

В субботу полиция в рамках расследования дела об убийстве Куциака предъявила обвинения жительнице Комарно Алене Жужовой. Днем ранее подобные обвинения были предъявлены трем мужчинам, задержанным в городе Коларово. Речь идет о бывшем следователе полиции Томаше Сабо, его двоюродном брате и бывшем военном Мирославе Марчеке, а также о Золтане Андруско. По данным СМИ, полиция считает Жужову заказчиком убийства.

В воскресенье суд города Банска-Бистрица принял решение о тюремном заключении для всех четырех задержанных на время следствия по их делу.

"Прокуратурой вынесено обвинение против всех четырех задержанных в совершении данного преступления. Обвинение вынесено на основе данных, полученных в рамках семимесячного очень детального расследования", — сказал прокурор. Пресс-конференция транслировалась сетевым каналом Tablet.TV

По словам прокурора, четверо задержанных: заказчик, посредник, помощник и стрелявший.

Выступивший на пресс-конференции генпрокурор Словакии Яромир Чижнар добавил к ранее сказанному, что собранные по данному делу доказательства "очень сильные". По его мнению, дело будет доведено до успешного конца. При этом генпрокурор попросил политиков не делать на этой трагедии политический капитал, а журналистов — набраться терпения.