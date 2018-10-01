Порошенко вручил Олланду орден Свободы

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы экс-президенту Франции Франсуа Олланду.
Церемония награждения, которая состоялась в понедельник в Киеве, транслировалась также в прямом эфире. Орден Свободы вручается гражданам Украины и других стран за заслуги в утверждении независимости Украины.
По его словам, после перевода книги на украинский язык Олланд снова приедет в Киев, чтобы ее презентовать.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.