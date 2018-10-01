Источник назвал дату визита в Москву главы МИД Сербии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич планирует приехать для переговоров в Москву во вторник, 2 октября, сообщил агентству РИА Новости сербский дипломатический источник.

"Ожидается, что первый вице-премьер и министр иностранных дел прибудет в Москву завтра вечером для переговоров", — рассказал источник.

В сентябре Дачич встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) – Баня Луке. Министры констатировали высокую динамику контактов и интенсивное развитие стратегических отношений Москвы и Белграда.