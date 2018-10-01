В ДНР назвали заявление Киева о взятии территорий в Донбассе "сказкой"

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Заявление Киева о взятии под контроль территорий в Донбассе — это очередная "сказка" украинского командования о "фейковых победах" силовиков, заявили в понедельник РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Мы позиции не сдавали, подразделения остаются там, где и были. О занятии каких территорий ведет речь украинская сторона непонятно. Скорее всего, это очередная сказка украинского командования о фейковых победах для поднятия боевого духа и для зарабатывания очередных званий", — сказал представитель командования ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.