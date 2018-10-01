В ДНР сообщили о двух погибших за сутки из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о 20 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"Вчера украинские силовики продолжили обстрелы наших позиций, в результате чего в районе населенного пункта Коминтерново получили ранения, не совместимые с жизнью, два военнослужащих", — сказал Басурин.

Кроме того, он напомнил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин Донецка ранения получила девушка 2002 года рождения.