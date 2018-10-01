Год после референдума: Каталония не знает, куда двигаться дальше

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходил референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходил референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МАДРИД, 1 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Ровно год прошел с момента проведения в Каталонии незаконного референдума о независимости, организованного бывшим руководством автономного сообщества, несмотря на судебные запреты, позицию правительства и конституцию Испании.

В Каталонии за это время сменились женералитет и парламент, в Мадриде к власти пришло новое правительство, в отношении участников событий годичной давности возбуждены уголовные дела о мятеже, а некоторые ключевые действующие лица, включая экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, скрылись от правосудия за границей.

Но года не хватило, чтобы хотя бы наметился выход из "каталонского тупика".

В лучшем случае — 20 лет

Глава МИД Испании Жозеп Боррель единственный осмелился сделать прогноз о сроках урегулирования проблемы. Проблемы, которая волнует Испанию в течение последних нескольких лет, но о которой мир, включая ЕС, заговорил только 1 октября 2017 года, когда по всем мировым каналам показали кадры жестких действий полиции на избирательных участках.

Ветеран испанской политики, каталонец Боррель, занимавший в свое время пост председателя Европарламента, предрек: решения каталонского вопроса можно ждать не ранее, чем через 20 лет, и то "если повезет". Настолько силен раскол в каталонском обществе и настолько далеки позиции Мадрида и каталонских властей.

Раскол

В связи с годовщиной сторонники независимости объявили о проведении многочисленных акций. В субботу прошли митинги, в воскресенье люди собирались на тех участках, где голосовали год назад, в понедельник глава женералитета Ким Торра выступит с обращением к гражданам, а вечером от площади Каталонии до здания регионального парламента пройдет шествие под лозунгом "Восстановим 1 октября", участники которого собираются нести урны для голосования.

По словам национального секретаря "Каталонской национальной ассамблеи", крупнейшей общественной организации, выступающей за независимость, Хеорхины Парес, цель акции – потребовать от властей региона "довести начатое 1 октября до конца". "Мы не готовы отказаться от результатов 1 октября ни при каких обстоятельствах", — заявила она РИА Новости. При этом Парес призналась, что "абсолютно уверена: Каталонская республика будет еще при жизни нынешнего поколения".

Примерно в том же духе заявления Торры. В выходные он назвал "референдум" "актом самого массового проявления неповиновения в этой стране", заявил, что сторонники независимости "победили государство", что они "никогда не откажутся от права на самоопределение" и "будут его защищать, как защищали 1 октября – мирно и демократически".

Хотя в мирном развитии событий в Каталонии в ближайшие недели и месяцы полной уверенности нет.

Первые тревожные признаки появились летом – когда началась война сначала желтых крестов, которые выставляли на пляжах сепаратисты, затем желтых лент, которые они развешивают на улицах каталонских городов, включая здания мэрий и женералитета в Барселоне. Так активисты заявляют о своих требованиях прекратить уголовные дела, возбужденные после провозглашения независимости региональным парламентом 27 октября. Эти кресты и ленты убирают те жители автономного сообщества, кто выступает за территориальную целостность Испании.

Иногда дело доходит не только до перепалки, но и до рукоприкладства. В субботу в Барселоне произошли уже серьезные по испанским меркам столкновения участников акции крайне левых с полицией. Шесть человек были задержаны (правда, к воскресенью их отпустили), 24 пострадали.

Сторонники независимости, пообещав "горячую осень", все чаще выводят людей на улицы. В отличие от своих оппонентов. Последние демонстрации, которые проводили защитники территориальной целостности Испании, насчитывали не более 3 тысяч человек, включая субботнюю акцию полицейской ассоциации Jusapol, участники которой напомнили о преследованиях, которым подверглись в Каталонии сотрудники гражданской гвардии и национальной полиции в октябре 2017 года. В разгар каталонского противостояния осенью-зимой 2017-го на митинги за единую Испании приходили сотни тысяч.

"Требование нормальной ситуации — не тот лозунг, под которым можно вывести людей на улицы. Просить демократию в демократической стране – абсурд", — говорит РИА Новости Мириам Тей, вице-президент "Каталонского гражданского общества", крупнейшей общественной организации, выступающей за сохранение Каталонии в составе Испании.

Правда, она признает: в регионе "много недовольных", а политики и общественные деятели, отстаивающие конституцию Испании, подвергаются преследованию. "Если наступит момент, когда будет необходимо продемонстрировать единство, мы снова выйдем на улицы", — заявила сторонница единства Испании.

В последние годы число сторонников и противников независимости примерно равное – и колеблется на считанные проценты в рамках социологической погрешности в ту или иную сторону. Согласно опросу, проведенному в июле каталонским Центром изучения мнения CEO, сейчас за независимость выступают 46,7% жителей Каталонии, против — 44,9%.

Однако сепаратисты, в отличие от их политических противников, отказываются признавать сам факт раскола. "Ощущения раскола в обществе нет, есть разделение. Это как в США – кому-то нравится Трамп, а кому-то нет", — говорит Парес.

Социалистическое правительство Испании, пришедшее к власти в начале июня, признает не только наличие глубокого каталонского кризиса (в отличие от правительства правых, много лет закрывавшего глаза на рост сепаратистских настроений в регионе), но и раскол в обществе. Однако его стратегия по преодолению кризиса также вызывает вопросы.

Референдум о…

С одной стороны, новые испанские власти делают шаги навстречу каталонскому руководству: премьер Испании Педро Санчес встречался с Торрой, Мадрид и Барселона начали переговоры по конкретным темам, включая финансирование, Санчес даже заявил о возможности референдума о самоуправлении, то есть голосования по новому статуту автономии.

Но далеко не этого хотят сторонники отделения. Их основное требование – освобождение заключенных (или, как они выражаются, "политзаключенных"), прекращение уголовных дел и, наконец, проведение референдума о независимости. Однако Санчес на проведение такого референдума (как и его предшественник Мариано Рахой) не пойдет: голосование об отделении какой-либо территории не предусмотрено испанской конституцией. И пока не будет проведена конституционная реформа (о которой говорят уже давно), законного голосования об отделении не будет.

"И я, и Санчес говорим "референдум о само…", а дальше договориться не можем. Санчес говорит о "самоуправлении", я настаиваю "о независимости", — говорил Торра 11 сентября. В этот день Каталония отмечала Диаду (национальный день Каталонии), и сторонникам отделения удалось вывести на улицы, по данным барселонской полиции, 1 миллион человек.

Торра пока заявляет о намерении запустить "конституционный процесс" — то есть разработку конституции автономного сообщества — который должен стартовать уже в октябре. Это заявление он сделал, представляя план своего правительства на ближайшие четыре года. От идеи "воплощения в жизнь результатов голосования 1 октября и создания республики" Торра не отказывается – по крайней мере в публичных выступлениях.

При этом себя он считает лишь "исполняющим обязанности" председателя женералитета, а настоящим главой каталонского правительства по-прежнему считает скрывающегося в Бельгии Пучдемона, которого он называет "политическим изгнанником". Торра после своего утверждения на посту поначалу даже не осмелился занять кабинет Пучдемона в здании женералитета.

Переговоры между испанскими и каталонскими властями шли бы проще, если бы не три десятка уголовных дел в отношении бывшего руководства женералитета, парламента, общественных организаций и правоохранительных органов Каталонии. Не исключено, что после начала судебных заседаний по существу и приговоров обстановка в регионе накалится.

Суд может вынести приговоры еще в первой половине 2019 года. Если они совпадут с майскими муниципальными выборами, то во многом повлияют на их итог в пределах автономного сообщества, в том числе в Барселоне.

Сложное положение



Более того: нестабильная ситуация в Каталонии может привести к досрочным выборам в Испании. По плану парламентские выборы должны состояться в 2020 году. Однако социалисты пришли к власти в том числе благодаря поддержке каталонских националистов, а те могут в какой-то момент передумать. Санчес к такому повороту готов.

"Если сторонники независимости отдадут приоритет конфликту, а не сотрудничеству, тогда легислатура (срок полномочий парламента) будет завершена… Но если на первом месте будет сотрудничество для проведения социальной политики и решения других вопросов, мы сможем добраться до 2020 года", — сказал премьер, выступая на форуме в Нью-Йорке.

Нет больше единства и в рядах каталонских националистов. Представитель "старой гвардии" каталонских республиканцев, депутат испанского конгресса Жоан Тарда — вразрез с прежней официальной партийной линией — публично заявил: "Если какой-то наивный или глупый сторонник независимости считает, что можно навязать независимость 50% каталонцев, он сильно ошибается".

То, что движение за независимость спустя год после "референдума" оказалось в сложном положении, признают многие, включая политических оппонентов в Каталонии.

"Движение за независимость находится в сложном положении. Они выиграли выборы (по итогам декабрьских выборов партии, выступающие за независимость, получили в парламенте автономного сообщества абсолютное большинство) с невыполнимой программой, с тремя обещаниями — возвращение Пучдемона, воплощение в жизнь республики, освобождение заключенных", — говорит лидер Социалистической партии Каталонии Микель Исета.

"Эти обещания они выполнить не могут. Это приводит к определенной дезориентации. Плюс внутренний раскол в каталонском правительстве между различными секторами — теми, кто готов принять более прагматичную позицию, и теми, кто остается в рамках "легитимности пучдемоновского типа", — продолжает он.

Об отсутствии стратегии в каталонском руководстве говорят и центральные власти. В Мадриде считают, что сторонники независимости осознают, хотя и не признаются публично, что дорога, по которой они шли до сих пор, никуда не привела, но при этом не в состоянии взять новый курс и представить новую стратегию.

Власти страны при этом считают, что в целом каталонское руководство соблюдает правила игры. За некоторыми исключениями — например, открытие каталонских представительств (так называемых "посольств") за рубежом, что правительство оспорило в судебном порядке. А в июле кабинет министров оспорил в конституционном суде резолюцию каталонского парламента о намерении реализовать положения резолюции от 9 ноября 2015 года о "начале процесса создания Каталонского государства в форме республики". Суд принял иск к рассмотрению.

Правительство Испании заверяет: если подобные нарушения продолжатся, будут и новые судебные иски. А Санчес заявил, что готов вновь применить 155-ю статью конституции (о введении прямого правления Мадрида в автономном сообществе), если ситуация выйдет из-под контроля, поскольку это "прекрасный конституционный и законный инструмент для того, чтобы вновь вернуть Каталонию в рамки закона, статута и конституции".