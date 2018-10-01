Американского охотника чуть не убил застреленный им же медведь

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В США охотник чуть не погиб, когда на него упала туша застреленного медведя, сообщает Anchorage Daily News.

Инцидент произошел в штате Аляска. Двое знакомых — 28-летний Вильям МакКормик и 19-летний Закари Теннисон отправились на охоту на озеро Картер.

Заметив на утесе медведя, они выстрелили в него, однако затем произошло то, чего они никак не ожидали. Туша животного вместе с камнями начала катиться прямо на мужчин. Теннисон не пострадал и вызвал спасателей, а вот МакКормик получил серьезные травмы. Он находится в реанимации.



