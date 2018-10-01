КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины закона о языках ухудшит отношения с соседними странами и расколет украинское общество, заявил в понедельник на заседании согласительного совета сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что парламент 4 октября рассмотрит законопроект о государственном языке, предусматривающий расширение сфер применения украинского языка в стране. По его словам, всего зарегистрировано четыре законопроекта в этой сфере. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Киев будет укреплять государственный статус украинского языка во всех сферах жизни.

"Я категорически против, чтобы парламент привлекался к предвыборной кампании президента, принимая участие в принятии так называемого закона о языках", — сказал Бойко.

Он отметил, что принятие такого закона будет противоречить Европейской хартии о поддержке региональных языков и многим законодательным актам, действующим на Украине. "Это еще больше ухудшит отношения с соседями и расколет общество", — сказал Бойко.

КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.