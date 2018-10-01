Великобритания присоединилась к резолюции по миротворцам, заявили в Киеве

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Великобритания решила присоединиться к резолюции о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс, подготовленной США, Украиной, Германией и Францией, заявила в понедельник на заседании согласительного совета парламента представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.
"Резолюция о миротворческой миссии (введении миротворцев ООН в Донбасс – ред.) — первая резолюция, которая будет в ближайшее время внесена США, Украиной, Францией, Германией (в Совет безопасности ООН — ред.). К ней сейчас присоединяется Великобритания, идут последние подготовки", — сказала Луценко.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.