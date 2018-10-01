В Мадриде прокомментировали годовщину референдума о независимости Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (616)

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Испанское правительство считает, что 1 октября, когда исполняется годовщина незаконного референдума о независимости Каталонии, "отмечать нечего", и что это "грустный день".

"Это грустный день, поскольку отмечать нечего", — заявила официальный представитель правительства, министр образования Исабель Селаа в интервью радиостанции Cadena Ser.

Она также напомнила, что Конституционный суд признал голосование незаконным, а значит, любые политические решения, принятые на его основании нелегальны. "Фарс движения за независимость продолжался в последующие дни, когда объявили республику, но реальность в том, что все надуманное движением за независимость развалилось", — добавила Селаа.

На основе результатов голосования 1 октября парламент Каталонии 27 октября провозгласил независимость, однако это решение так и не было реализовано.

Селаа призвала новые каталонские власти во главе с председателем женералитета Кимом Торрой "открыть путь для переговоров" и искать соглашения с их идеологическими противниками в автономном сообществе для разрешения конфликта.

При этом она назвала применение силы полицией на некоторых избирательных участках 1 октября 2017 года "ошибкой".

1 октября сторонники независимости Каталонии проводят многочисленные акции, приуроченные к годовщине незаконного референдума. Утром представители радикального движения "Комитеты защиты республики" на некоторое время перекрыли железнодорожное сообщение с Францией, обосновавшись на путях на вокзале в Жироне. Кроме того, они устроили акции протеста в городе, вошли в здание представительства правительства Каталонии и сняли с него испанский флаг.

"Комитеты" заблокировали трассу AP7 в Каталонии и дорог в Барселоне и Льейде.

Вечером в Барселоне пройдет шествие с требованием "воплотить в жизнь результаты 1 октября".

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.