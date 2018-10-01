МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Кремле не знали о том, что британская разведка MI6 дает разрешения своим премьерам на проведение каких-либо мероприятий, например на поход в театр с главами с других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-главы MI6 о походе президента РФ Владимира Путина и Тони Блэра в Мариинский театр в 2000 году.

Ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав рассказал о совместном походе в 2000 году президента России Владимира Путина и бывшего тогда премьер-министром Великобритании Тони Блэра в Мариинский театр.

Он заявил, что во время президентской кампании 2000 года "один из высокопоставленных сотрудников спецслужб в Лондоне обратился к нему с просьбой о помощи со стороны MI6": сотрудник поинтересовался, захочет ли Блэр посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с Путиным. По словам Дирлава, они долго обсуждали приглашение, но приняли его, после чего "сильно пожалели" о своем решении, так как этот случай существенно укрепил репутацию нового российского президента.

"Мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", — ответил Песков на просьбу оценить заявление Дирлава.