В Кремле следят за ситуацией с референдумом в Македонии

Участники протеста, призывающие бойкотировать референдум, напротив парламента в центре города Скопье в день референдума п о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Участники протеста, призывающие бойкотировать референдум, напротив парламента в центре города Скопье в день референдума п о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с референдумом о переименовании Македонии, все происходящие там процессы должны оставаться в рамках правового режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор о ее переименовании в Республику Северная Македония. Более 90% проголосовавших на консультативном референдуме о переименовании страны поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент. При этом явка на референдуме составила 36,36% при минимальном пороге в 50%. Хотя соглашение о переименовании решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, оно вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот.

"Мы внимательно наблюдаем (за ситуацией — ред.) и считаем, что, безусловно, все процессы должны оставаться в рамках правового режима, правового русла", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.