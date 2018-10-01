Парламент Македонии может не утвердить итоги референдума, считает источник

Голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония

Голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Низкая явка на референдуме в Македонии является головной болью для премьер-министра республики Зорана Заева, поскольку нет гарантии, что парламент подтвердит "волю большинства" македонцев, полагает дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе.

"Для премьера Заева низкая явка — большая головная боль. По Конституции Македонии референдум действителен, когда проголосовали 50% избирателей плюс один голос. В данном же случае парламенту предстоит подтвердить "волю большинства", что не гарантировано", — сказал собеседник агентства.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В бывшей югославской республике 30 сентября прошел референдум о ее переименовании при низкой явке населения. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), к урнам для голосования вышли 36,8% избирателей, из которых 91,49% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,63% не поддержали договор. При этом по закону, чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна составить не менее 50% плюс один голос. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот референдуму.

Сам Заев заявил, что в ближайшие недели попытается собрать в парламенте большинство в две трети мандатов для принятия конституционных изменений по договору с Афинами. В противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы, предупредил македонский лидер.