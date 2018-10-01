В Индонезии нашли пропавших французов

Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года

Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Три гражданина Франции, которые, как сообщалось ранее, пропали без вести после землетрясения в индонезийском Палу, обнаружены живыми, сообщает в понедельник французское внешнеполитическое ведомство.

"Ни один выходец из Франции к настоящему времени не числится в списках погибших, подготовленных индонезийскими властями. Поиски позволили обнаружить в Палу троих наших сограждан, от которых мы не получали вестей", — говорится в коммюнике министерства.

Отмечается, что французское "посольство в Джакарте при содействии индонезийских властей организовало их эвакуацию".

"Мы призываем французов, запланировавших путешествие в пострадавший район, отменить это перемещение и регулярно знакомиться с нашими советами для путешественников", — подчеркивают дипломаты.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,2 тысячи человек.