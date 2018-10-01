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Пучдемон назвал отказ от объявления независимости Каталонии ошибкой

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (614)
(обновлено: 12:28 01.10.2018)
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© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фотоЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в первую годовщину проведения незаконного референдума назвал ошибкой свое решение приостановить объявление независимости.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
Пучдемон попросил предоставить ему привилегии как экс-главе женералитета

По его словам, "приостановить декларацию независимости был ошибкой". Пучдемон, выступая 10 октября 2017 года в каталонском парламенте, заявил, что объявляет независимость автономного сообщества на основании результатов референдума, однако в следующей же фразе сообщил, что декларация временно приостанавливается.

"Сегодня я бы не сделал так", — сказал он в интервью каталонской радиостанции RAC1.

Он рассказал, что в день проведения голосования 1 октября "правительство Испании не связывалось" с ним. Он также добавил, что нынешний председатель правительства Педро Санчес также не вступал с ним в контакты, ни лично, ни через посредников.

Председатель каталонского женералитета Ким Торра
© РИА Новости / Елена Шестернина
Каталонские власти хотят принять конституцию, заявил глава женералитета

Однако в отношении новых испанских властей Пучдемон настроен оптимистично. "Надо иметь ввиду, что сейчас другое правительство, чем год назад, надо строить доверие", — добавил бывший глава Каталонии, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

От своей идеи "воплотить каталонскую республику в жизнь" он не отказывается.

Нынешний глава правительства Каталонии Ким Торра, выступая в понедельник утром, потребовал освободить политиков, находящихся в заключении в связи с проведением референдума год назад, а также призвал "восстановить дух 1 октября", чтобы "противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся". Референдум 1 октября он назвал "зерном для Каталонской республики" и призвал своих сторонников "защищать ее до конца". "Давите, вы хорошо делаете, что давите", — добавил действующий глава женералитета.

Спикер парламента Роже Торрен также сделал заявление: "Ничего не будет так же. Есть до и после 1 октября, то, что мы сделали в тот день, покажет нам путь".

Глава женералитета Каталонии Ким Торра в день траура по погибшим при терактах в Каталонии на политической акции у тюрьмы в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада
© Фото : фото предоставлено женералитетом Каталонии, автор Рубен Морено
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Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.

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