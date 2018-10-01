Явка на референдуме о переименовании Македонии составила 36,87%

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

СКОПЬЕ, 1 окт — РИА Новости. Явка на консультативном референдуме о переименовании Македонии составила 36,87% при минимальном пороге в 50%, сообщила Государственная избирательная комиссия.

По ее данным, в голосовании приняли участие более 661 тысячи человек — 36,87% от общего числа избирателей. Из них 91,48% проголосовали за переименование и 5,64% против. По закону, чтобы референдум был признан успешным, проголосовать должна половина избирателей — 903,17 тысячи человек.

На данный момент собраны данные с 98,61% избирательных участков.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.