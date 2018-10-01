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Политик: власти Каталонии должны были бороться за независимость до конца

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (614)
(обновлено: 11:35 01.10.2018)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018Национальный день Каталонии проходит в Барселоне. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Елена Шестернина. Бывшее руководство Каталонии, которое провело ровно год назад референдум о независимости, должно было действовать последовательно и довести начатое до конца, "защищать результаты голосования". Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал каталонский политик Адриа Алсина.

Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Алсина — ярый сторонник независимости автономного сообщества от Испании. До недавнего времени он входил в руководство (был национальным секретарем) "Каталонской национальной ассамблеи" — крупнейшей общественной организации, отстаивающей идею отделения от Испании, — и подал в отставку с этой должности всего пару недель назад, чтобы участвовать в праймериз и бороться за пост мэра Барселоны.

Алсина считает, что каталонское руководство, решив провести референдум о независимости, вопреки позиции испанского правительства и решениям судебных органов, должно было быть последовательным в своих действиях. "Ошибки были. Надо было дойти до конца. Руководство (Каталонии — ред.) сделало ставку на независимость. По крайней мере, они это сказали людям. Однако в "час икс" не пошли дальше. Нужно было или все останавливать до голосования, но если 1 октября состоялось, то надо было объявлять и защищать независимость республики. И уже с этих позиций вести переговоры с испанскими властями", — высказал свое мнение политик. При этом, считает он, тогдашнее каталонское руководство "хотело вести переговоры".

"Надо было защищать свои позиции. Если ты не идешь до конца, трудно, чтобы тебя воспринимали всерьез", — говорит он.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, архивное фото
© AFP 2018 / Belga/Nicolas Maeterlinck
Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон опасается за свою жизнь
После оглашения результатов голосования вечером 1 октября 2017 года сепаратисты праздновали победу. Они заявили, что за независимость проголосовали более 90%. При этом, правда, в "референдуме" подавляющее большинство тех, кто выступает за территориальную целостность Испании, участие не принимали, поскольку он был признан незаконным правительством и судами. Явка составила всего 43%. Занимавший осенью прошлого года должность премьера Испании Мариано Рахой неоднократно просил главу женералитета Карлеса Пучдемона четко объяснить, провозгласил ли тот, выступая в парламенте 10 октября, независимость. Однако однозначного ответа так и не дождался. 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость, однако в тот же день сенат Испании ввел в действие 155 статью конституции, а на следующий день правительство временно взяло на себя управление регионом, объявив о роспуске женералитета, каталонского парламента и проведении досрочных выборов в автономном сообществе. Несколько членов женералитета уехали в Бельгию, включая Пучдемона, некоторые, правда, вернулись и теперь находятся в тюрьме. Парламент заявил, что подчиняется решению испанских властей о его роспуске.

Алсина не считает, что в Каталонии произошел раскол между сторонниками и противниками отделения от Испании. "В Каталонии не больший раскол, чем по поводу любого другого важного вопроса, который волнует общество. Это как спор в США по поводу права на ношение оружия. Или в каких-то странах одни отстаивают право геев на усыновление, а другие считают это преступлением. Или кто-то думает, что женщина имеет право на аборт, а другие считают ее убийцей. Это сложные дебаты, и решение должно приниматься путем голосования. Это и есть демократия", — говорит он, обвиняя испанские власти в том, что они "мешают" решению спора между каталонцами подобным способом.

​Конституция, принятая в 1978 году, не предусматривает возможности проведения референдума о самоопределении. Для того, чтобы голосование проходило в правовых рамках, необходима реформа основного закона. Решения о невозможности проведения референдумов о самоопределении на основании действующего законодательства неоднократно принимал Конституционный суд.

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Испанский премьер хочет провести в Каталонии референдум о самоуправлении
Приход к власти в Испании нового кабинета социалистов принципиально не изменил подход Мадрида к решению каталонской проблемы, считает Алсина. По его словам, начало переговоров между правительствами Испании и Каталонии и достигнутая договоренность о финансировании автономного сообщества на ближайшие четыре года не есть доказательство того, что премьер Педро Санчес готов решать проблему принципиально.

"Просто более агрессивное правительство (правой Народной партии — ред.) сменилось менее агрессивным. Но это не начало диалога. Надо начать диалог по изменению ситуации не в Каталонии, а в Испании. Но социалисты будут продолжать тянуть время, как и в свое время Народная партия, отрицать наличие проблемы, предлагать решения, которые решениями не являются. Они ждут, что со временем мы успокоимся, точно то же делало правительство Рахоя", — считает каталонский политик.

Не поддерживает он и планы новых каталонских властей во главе с председателем женералитета Кимом Тороой о начале "конституционного процесса", то есть разработки конституции автономного сообщества, который должен начаться уже в октябре. "Думаю что конституционный процесс, о котором объявил Торра, — это лишь способ отвлечь людей. Тем более, что в нем будут принимать участие лишь сторонники независимости. Каталонское правительство, как и правительство Испании, тянет время, потому что не знает, что делать", — заявляет Алсина.

Акция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне
© AP Photo / Manu Fernandez
Сторонники независимости Каталонии перекрыли улицы в Барселоне и Льейде

Он затруднился дать прогноз — возможно ли, что Каталонская республика действительно появится на карте Европы в обозримом будущем, при жизни нынешнего поколения. "Не знаю. Это зависит от нас. Если каталонцы поддадутся шантажу и страху перед государством, то независимости не будет. Я думаю, что независимость возможна, Каталонская республика возможна. Сейчас мы должны вернуться к обсуждению стратегии. И каталонский народ должен выбрать лучшую стратегию", — добавил он.

Если в 2006 году лишь 14% жителей Каталонии поддерживали независимость (данные Центра социологических исследований CIS), то в последние несколько лет количество сторонников и противников независимости, если верить социологическим исследованиям, примерно равное, с небольшими колебаниями в ту или иную сторону. По опросу, проведенному в июле каталонским Центром изучения мнения CEO, за независимость выступают 46,7% населения, против — 44,9%.

Так называемый "референдум о независимости" состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. На некоторых участниках полиция пыталась не допустить голосования, действуя жесткими методами. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость.

На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Ожидается, что приговор будет вынесен в следующем году.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

 

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