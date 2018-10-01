В Каталонии радикалы разблокировали движение скоростных поездов во Францию

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Каталонские радикалы из "Комитета защиты республики" разблокировали железнодорожные пути на вокзале в Жироне, сообщает железнодорожная компания Renfe.

"Восстановлено сообщение высокоскоростных поездов Фигерас-Жирона-Барселона", — написала компания в Twitter

Утром в понедельник, в день годовщины незаконного референдума о независимости, сепаратисты из радикальной организации "Комитеты защиты республики" сообщили о перекрытии путей высокоскоростных поездов во Францию на вокзале в Жироне, Фотографии путей, на которой стоят несколько сот человек, они разместили в социальных сетях, призвав присоединиться к акции протеста. Полиция выставила у здания вокзала кордоны. Примерно в 9.30 утра (10.30 мск) они ушли с железнодорожных путей и направились к зданию мэрии Жироны.

Кроме того, сторонники независимости устроили акцию протеста у здания представительства правительства Каталонии в провинции, им удалось войти в здание и снять с него испанский флаг.

Кроме того, сепаратисты заблокировали трассу AP-7, а также несколько центральных улицы в Барселоне и Льейде. Позже несколько улиц удалось освободить каталонским правоохранительным органам Mossos d'Esquadra, сообщается на странице полиции в Twitter.

Акции протеста в Каталонии продолжаются. Вечером большой митинг должен состояться в Барселоне — его участники пройдут от площади Каталония до парламента автономного сообщества, требуя "претворить в жизнь итоги референдума 1 октября".

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.