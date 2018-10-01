В Киеве после скандала выбрали новую "мисс Украина — 2018"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Названо имя новой "мисс Украина — 2018" вместо нарушившей правила конкурса Вероники Дидусенко. Титул получила 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области, сообщает ТСН.

"Я счастлива и благодарна всем!" — написала девушка в Инстаграме, заявив, что приступает к исполнению обязанностей.

Дидусенко поздравила Гузь с победой, добавив, что они "выиграли вместе".

Во время финала конкурса 20 сентября Леонила не заняла призового места, потому что членов жюри насторожил ее низкий уровень владения английским языком.

Теперь она будет представлять Украину в финале конкурса "Мисс мира — 2018", который состоится 8 декабря на китайском острове Хайнань. Выступать за Россию будет Наталья Строева из Республики Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что оргкомитет конкурса дисквалифицировал Веронику Дидусенко из-за того, что девушка скрыла наличие ребенка. Впоследствии она назвала пункт об отсутствии детей дискриминирующим права матерей и заявила, что собирается "обратиться к лидерам мира", чтобы изменить условия проведения конкурсов красоты.