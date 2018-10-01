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Адвокат: приговор каталонским политикам за референдум вынесут в 2019 году

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (614)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фотоУчастники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Елена Шестернина. Испанский суд может до начала лета 2019 года вынести приговор каталонским политикам в связи с "референдумом о независимости", прошедшим 1 октября прошлого года, но те, кто сейчас живет в других странах Европы, не могут быть осуждены, рассказал РИА Новости адвокат, глава ассоциации юристов Libertats, бывший глава Совета каталонской адвокатуры Пере Луис Угет Турс (Pere Lluís Huguet Тours).

Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне, архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Власти Каталонии призвали Мадрид провести референдум о независимости

"Сначала свою оценку даст прокуратура, аргументы должна представить защита, после этого будет суд. Думаю, он начнется в начале года, сколько продлится, неизвестно. Но полагаю, что до начала лета будет приговор", — сказал адвокат.

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, архивное фото
© AFP 2018 / Belga/Nicolas Maeterlinck
Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон опасается за свою жизнь
Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате государственных средств.

Беглых не экстрадируют

Из 25 политиков, в отношении которых ведется следствие, на скамье подсудимых Верховного Суда, судя по всему, окажутся лишь 18 — те, кто не скрылся от испанского правосудия в других странах Европы. По испанскому законодательству заочно судить нельзя, а европейские ордеры на экстрадицию, выданные судьей ВС Пабло Льяреной, он же и отозвал. Произошло это после того, как Высший суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что экс-глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон, задержанный в Германии, не может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в организации восстания, но суд признал возможность экстрадиции на основании другого обвинения — в растрате государственных средств.

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Испанский премьер хочет провести в Каталонии референдум о самоуправлении
"Немецкий суд заявил, что аналогом организации восстания в испанском законодательстве может быть государственная измена в немецких законах. Однако, согласно предыдущим решениям немецких судебных органов, чтобы преступление было признано государственной изменой, должны быть совершены такие насильственные действия, которые поставили бы под угрозу власти страны. Но поскольку Пучдемон не поставил под угрозу испанское правительство, то с юридической точки зрения это не тот уровень насильственных действий, которые предусмотрены в немецких законах. При этом стоит обратить внимание: немецкий суд не заявляет, что насильственных действий вообще не было", — пояснил Угет Турс.

Он обратил внимание, что в решении суда Шлезвига-Гольштейна отмечается: в Испании суды независимы и политзаключенных нет. Существование в стране политзаключенных и отсутствие независимости судебной системы при рассмотрении "каталонского дела" — излюбленная аргументация сторонников независимости.

По остальным политикам, которые находятся за пределами Испании, вердикты по существу так и не вынесены. В конце июля, после того как Льярена отозвал ордер, суд Эдинбурга закрыл дело об экстрадиции Клары Понсати, советника образования в правительстве Пучдемона. Понсати сейчас преподает в одном из самых престижных европейских учебных заведений — шотландском Сент-Эндрюсском университете.

Брюссельский суд принял решение еще раньше — в середине мая. Он заявил, что запрос об экстрадиции бывших членов женералитета Антони Комина, Луиса Пуча, Меричель Серрет не может быть удовлетворен из-за допущенной технической ошибки. Испанский судья не включил в запрос решение о задержании подозреваемых на территории Испании, как этого требует общеевропейское законодательство — только при наличии постановления об аресте на национальной территории требование может быть распространено на все страны ЕС.

Мадрид. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
Мадрид подаст в суд на властей Каталонии из-за представительств за рубежом
Находящиеся в Швейцарии бывший депутат автономного сообщества от крайне левой партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль и генсек "Левых республиканцев Каталонии" Марта Ровира тоже могут чувствовать себя спокойно: ордер в отношении Ровиры отозван, а Габриэль изначально объявлялась в розыск только в пределах Испании.

Угет Турс считает, что вряд ли судья Льярена выдаст новые ордера на экстрадицию. Поэтому если скрывающиеся от испанского правосудия политики не вернутся в страну, они могут не опасаться судебного преследования. "Согласно испанскому законодательству, суд может состояться над человеком только в том случае, если он явится на заседание. Заочных судов, в отличие от ряда других стран, здесь не существует", — пояснил он.

Восстание или мятеж?

Из 18 находящихся в Испании политиков, дела которых рассматривает Верховный суд, девять человек в тюрьме, в том числе бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас и экс-спикер парламента Карме Форкадель. Остальные на свободе. Кроме того, другая судебная инстанция, Национальный суд, рассматривает дела бывшего руководства каталонских силовиков, в том числе экс-главы каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосе Луиса Траперо, которому предъявлены обвинения в мятеже.

Сторонники независимости Каталонии займутся агитацией туристов
© Фото : Omnium Cultural
Сторонники независимости Каталонии займутся агитацией туристов
Освобождение девяти заключенных — одно из главных требований, которые звучат на митингах сторонников независимости.

"Лично мне предварительное заключение не очень нравится. Мы, адвокаты, считаем, что это исключительная мера и должна применяться в последнюю очередь. Но проблема в том, что ряд человек, находившихся под следствием, сбежали за пределы страны. Думаю, если бы никто не уехал, судья бы принял другое решение", — говорит Угет Турс.

Главный вопрос — оставит ли судья обвинения в восстании, которые выдвинуты в отношении 13 человек, или переквалифицирует их в обвинения в мятеже, когда начнет рассмотрение дела по существу. Согласно 472 статье УК Испании, виновным в восстании является в том числе тот, кто попытается "объявить независимость части национальной территории". Если оружие не применялось, то организаторам восстания грозят от 15 до 25 лет тюремного заключения.

Виновными в мятеже, согласно УК, являются лица, которые, не будучи упомянутыми в статье о восстании, выступают публично и вызывают волнения, чтобы незаконными способами помешать исполнению законов, претворению в жизнь решений судов, осуществлению функций чиновниками. Это преступление, если обвиняемый был должностным лицом, карается сроком от 10 до 15 лет лишения свободы.

По мнению адвоката, совершенные преступления вполне можно квалифицировать как восстание.

"Многое зависит от прокуратуры, какую оценку даст она, была ли подготовка восстания или нет. Похоже, она останется на прежних позициях. И уже суд должен окончательно решить, было ли совершено преступление и в какой степени", — добавил он.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны
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