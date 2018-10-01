МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Сторонники отделения Каталонии от Испании проводят акции протеста в первую годовщину референдума о независимости.

Сепаратистская радикальная организация "Комитеты защиты республики" опубликовала в Twitter фотографии перекрытых железнодорожных путей на вокзале в Жироне.

"Сегодня TAV (высокоскоростные поезда. — Прим. ред.) не ездят. Задержано сообщение с Францией", — отметили активисты.

Примерно в 9:30 утра (10:30 мск) они ушли с путей и направились к зданию мэрии. Сторонники независимости устроили акцию протеста у здания представительства правительства Каталонии в провинции, им удалось войти в здание и снять с него испанский флаг.

Кроме того, перекрыта трасса AP-7 в районе Вандельос и Оспиталет де Инфант в направлении Таррагоны. Блокированы несколько центральных улицы Барселоны и Льейды.

Первого октября исполняется год с момента проведения референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43 процента населения, 90 процентов которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны ввело в Каталонии прямое правление, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.

Против бывшего каталонского руководства и лидеров сепаратистских общественных организаций возбудили уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.