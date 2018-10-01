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Эксперт прокомментировал результаты референдума в Македонии

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Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (98)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосование на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная МакедонияГолосование на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Формально референдум в Македонии не состоялся; большинство населения республики выступают против переименования страны в Северную Македонию, однако поддерживают интеграцию с ЕС, а следующим шагом может стать вынесение вопроса о переименовании на рассмотрение парламента, заявила РИА Новости руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Елена Гуськова.

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог о референдуме в Македонии: НАТО нуждается в этой стране

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В бывшей югославской республике 30 сентября прошел референдум о ее переименовании при низкой явке населения. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), к урнам для голосования вышли 36,8% избирателей, из которых 91,49% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,63% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот референдуму.

"По Конституции Македонии референдум действителен только тогда, когда проголосовали 50% избирателей + 1 голос. Поэтому формально или официально референдум не состоялся. Вся оппозиция призывала своих избирателей не выходить на референдум и его бойкотировать. Те, кто не вышел, то есть 60% избирателей, выступили против. Те, кто вышел, почти 40% — это сторонники премьер-министра (Македонии Зорана — ред.) Заева. Они, конечно, в большинстве своем проголосовали "за". Однако около 12% среди тех, кто вышел, проголосовали против. В результате сторонники Заева и сам Заев заявили, что признают итоги референдума. А те, кто не выходил, то есть порядка 60%, праздновали вчера свою победу – то, что референдум не состоялся", — сказала Гуськова.

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер оппозиции заявил о провале референдума о переименовании Македонии

Она отметила, что европейским структурам было важно, чтобы референдум состоялся, однако на самом деле плебисцит не является обязательным для принятия решения. По словам эксперта, большинство жителей Македонии выступают за вступление в ЕС и НАТО, однако против переименования страны.

"Сам вопрос был построен очень хитро: "поддерживаете ли Вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" То есть переименование страны как таковое не звучало в вопросе. Нужно сказать, что и правительство, и оппозиция они все за вступление в НАТО, за интеграцию с ЕС. Но более 60% населения против переименования Македонии в Северную Македонию. Вот в чем в суть этого вопроса", — пояснила собеседник агентства.

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Македонии назвал референдум о переименовании страны успешным

"До референдума в Македонии были серьезные дискуссии по поводу того, какие шаги предпримет правительство, если референдум не состоится. Думаю, что следующим шагом будет вынесение этого вопроса на рассмотрение парламента. Думаю, что вопрос интеграции будет оставлен на повестке дня, здесь противников нет. Что касается переименования страны, то Заев, который инициатор этого вопроса, будет пытаться провести этот вопрос через парламент", — считает Гуськова.

Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
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Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
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