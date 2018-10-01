Эломби: Африка заинтересована в российском опыте

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Африканские страны заинтересованы в опыте России в сфере добычи полезных ископаемых, железнодорожной инфраструктуры, гражданской авиации, заявил в интервью РИА Новости исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Джордж Эломби.

"Это широкий спектр секторов: добыча полезных ископаемых, где у России уже накоплен огромный опыт с точки зрения оборудования, удобрений, железнодорожная инфраструктура, АПК, финансовые услуги. Кроме того, это гражданская авиация", — рассказал он, комментируя наиболее перспективный секторы для сотрудничества между Россией и Африкой.

"Все эти секторы интересны для нас и, по нашему мнению, предлагают много возможностей для российских экспортеров. Для нас особенно привлекательным является импорт из России, а также поиск рынков для африканских экспортеров в Россию", — добавил он.

Афрэксимбанк основан в 1993 году в Абудже (Нигерия). Уставный капитал — 5 миллиардов долларов. Основными задачами банка являются развитие и стимулирование торговли между африканскими странами и за пределами континента. Штаб-квартира расположена в Каире, есть также региональные отделения в Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Кении и Зимбабве. С декабря 2017 года Россия в лице Российского экспортного центра является акционером Афрэксимбанка.