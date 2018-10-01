Аракчи: Иран выйдет из ядерной сделки, если не будет получать от нее выгоды

НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иран выйдет из ядерной сделки, если перестанет получать выгоду от нее после выхода США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, у Ирана "нет никакого плана "Б": "мы либо получаем выгоду от сделки, либо нет".

"Мы остаемся в сделке, пока мы можем извлечь из этого выгоду. Когда мы не сможем получать выгоду от сделки, и для Ирана не будет никаких преимуществ, не станет причины для Ирана оставаться в сделке. Это очевидный факт. Я думаю, что это предельно ясно", — сообщил собеседник агентства.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.