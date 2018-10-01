Иран создает двусторонние механизмы для обхода нефтяных санкций США

НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иран работает с партнерами над созданием двусторонних механизмов по торговле нефтью для обхода санкций США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы ведем переговоры со всеми нашими партнерами по созданию двусторонних механизмов — с теми, кто являются нашими нефтяными партнерами и с остальными. Мы знаем, что у нас есть хороший опыт в связи с предыдущими раундами санкций до СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — ред.). Мы знаем, как такие двусторонние договоренности могут работать. Теперь мы вновь ведем переговоры, и я уверен, что мы сможем это разрешить", — отметил собеседник агентства.

Заместитель министра иностранных дел Ирана пояснил, что существуют "различные идеи на счет того, как сделать так, чтобы экспорт нефти Ираном мог быть продолжен".

"Во-первых, мы должны разобраться с платежной системой. Существуют разные пути для проведения платежей. С некоторыми нашими импортерами (нефти), партнерами мы пришли к двусторонним договоренностям по продаже нефти и получения за это денег. С некоторыми мы ожидаем создания европейцами Механизма специального назначения (Special purpose vehicle, SPV), поскольку, как я сказал, SPV может быть также использован третьими странами, не европейскими", — пояснил Аракчи.

Дипломат уверен, что Тегеран "сможет разрешить эту проблему (санкций США — ред.) либо за счет двусторонних механизмов, либо же за счет европейского механизма".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.