В Иране рассказали о влиянии новых санкций США на стоимость нефти

НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новые санкции США против Ирана серьезно повлияют на стоимость нефти и весь Ближний Восток, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Я не являюсь экспертом по этому вопросу. Но я думаю, что это очевидно, и многие это предсказывают, что если Иран окажется вне рынка, это окажет серьезный эффект на рынок, включая цены на нефть", — сообщил дипломат.

В начале июля заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Коусари заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Иран воплотить в жизнь угрозы перекрыть Ормузский пролив, Аракчи отметил, что "это не угроза" — "это реальность".

"Очевидно, что все страны региона Персидского залива хотят продавать свою нефть, и мир нуждается в нефти и других энергоресурсах региона. Поэтому мы должны сделать так, чтобы в регионе все были счастливы и довольны договоренностями. Любые договоренности должны быть всеобъемлющими. Если вы исключите одну страну и сделаете так, что продажа нефти одной страны достигнет нуля, как того хочет президент (США Дональд — ред.) Трамп, это создаст проблему для всего региона. Это очевидный факт. Это не требует никаких доказательств", — сообщил высокопоставленный дипломат.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США перед введением нефтяных санкций против Ирана убедятся, что на рынке достаточно нефти, чтобы не спровоцировать повышения цен.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.