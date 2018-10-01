Иран не исключил возможность создания параллельной SWIFT системы

НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иран не исключает возможность создания параллельной SWIFT системы для обхода американских санкций, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Насколько мы знаем, европейцы также работают над SWIFT, чтобы посмотреть, может ли SWIFT продолжать работу с Ираном, или же нужно создание параллельной системы обмена (финансовыми) сообщениями. Как бы то ни было, SWIFT либо сможет продолжить работу с Ираном, либо же для Ирана будет создана параллельная система обмена сообщениями. Это то, над чем мы по-прежнему работаем", — рассказал высокопоставленный иранский дипломат.

Глава МИД Германии Хайко Маас в августе заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, желание ЕС создать свой аналог SWIFT может быть продиктовано тем, что они хотят перевести расчеты с другими странами в евро. Этого можно добиться, только создав собственную инфраструктуру, которая позволит не выводить эти финансовые сообщения в США, так как сейчас львиная доля этих расчетов идет в долларах, а вся информация через США, отмечал он.

В Москве заявили, что если инициатива ФРГ приобретет конкретные очертания, она будет интересна российским финансовым органам.

SWIFT — Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Соучредителями системы являются 248 банков из 19 стран.