Механизм ЕС для расчетов с Ираном будет доступен для третьих стран

НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Создаваемый ЕС механизм для ведения бизнеса с Ираном будет доступен для третьих стран, Тегеран надеется на запуск его работы к ноябрю, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее страны-члены "пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"Сейчас европейцы работают над так называемым Механизмом специального назначения (Special purpose vehicle, SPV). Детали пока недоступны, поскольку это является очень трудным вопросом. Но идея в том, чтобы создать механизм, который бы позволил осуществлять взаиморасчеты с Ираном, и можно было продолжать вести бизнес с Ираном", — рассказал высокопоставленный дипломат.

Аракчи пояснил, что "это не является механизмом только между Ираном и ЕС".

"Третьи страны также могут его использовать. И это является очень важным элементом SPV, что он предназначен не только для европейцев, но также и для других стран. Мы надеемся, что до введения второй волны санкций США этот механизм может быть доступен и начнет функционировать", — отметил он.

По словам собеседника агентства, стороны пока не могут раскрывать детали, еще необходимо "уладить много технических и юридических деталей". "Мы знаем, что существуют элементы, которые пытаются остановить это, саботировать этот процесс. Я думаю, что предпочтительнее сначала завершить (процесс создания механизма), и потом объявить (детали)", — добавил Аракчи.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.