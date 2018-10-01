В Брюсселе из чемодана с двойным дном изъяли около 30 килограммов экстази

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Около 30 килограммов таблеток экстази изъяты у наркокурьера в международном аэропорту Брюсселя, сообщил в понедельник журналистам представитель прокуратуры.

По его словам, синтетический наркотик был найден при досмотре чемодана с двойным дном, принадлежащего 23-летнему гражданину Нидерландов, который прибыл в столицу Бельгии из Доминиканской Республики.

Днем ранее в аэропорту Брюсселя был задержан другой голландец-наркокурьер. 72-летний мужчина, прибывший транзитным рейсом из Арубы, острова в Южной Америке, который находится в составе Нидерландов, перевозил в желудке 80 латексных шариков с кокаином, сообщил представитель прокуратуры.