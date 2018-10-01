Полиция ООН изучает вещдоки по убийству журналистов в ЦАР

ООН, 1 окт — РИА Новости. Криминалисты полиции ООН, работающие в Центральноафриканской Республике в рамках миротворческой миссии, продолжают изучать вещественные доказательства с места убийства российских журналистов, сообщил в интервью РИА Новости помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права и учреждениям безопасности Александр Зуев.

"Сейчас там продолжается криминалистическая экспертиза, тела погибших журналистов были изучены при поддержке экспертов-криминалистов ООН. Наши эксперты до сих пор занимаются машиной журналистов — баллистики и другие", — рассказал Зуев.

Он напомнил, что допросы по убийству журналистов начались 31 июля. "Хочу отметить, что расследованием данного преступления могут заниматься только правоохранительные органы Центральноафриканской Республики", — уточнил помощник генсека.

"Мы обещаем со стороны полиции ООН в этой ситуации полную поддержку, чтобы эти люди, которые убили российских журналистов, были идентифицированы, разысканы, приведены к суду и получили, что полагается им по закону", — добавил Зуев.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями (ЦУР), журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность.