В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия прошел очередной этап испытаний

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Разрабатываемый Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) успешно завершил очередной этап испытаний на воде, на этот раз специалисты оценивали скольжение судна по водной поверхности на высокой скорости, сообщила в понедельник китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).

Самолет с 27 августа находится на гидроаэродроме "Чжанхэ" в провинции Хубэй, где он прошел ряд важных тестов, включая скольжение на низкой и средней скорости.

"На этот раз самолет пошел испытания скольжения по водной поверхности на высокой скорости. В ходе тестов главным образом удалось проверить способность руления по прямой, маневренность судна, устойчивость во время движения, а также водонепроницаемость, все системы самолета работают стабильно, в штатном режиме", — отмечается в заявлении.

Далее должен состояться самый важный этап испытаний — взлет с водной поверхности.

Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.

High speed taxiing of AG600 today. pic.twitter.com/7lNc43pcIj — dafeng cao (@dafengcao) 1 октября 2018 г.

​Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.

В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.