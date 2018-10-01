Премьер Канады оценил договоренность о новом соглашении с США и Мексикой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо позитивно оценил договоренность о новом торговом соглашении с США и Мексикой, которое теперь будет называться USMCA, сообщает издание City News.
"Это хороший день для Канады", — заявил Трюдо, выходя из своего офиса. Он добавил, что у него есть что сказать позднее.
Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры на этот счет начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.
США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.