Премьер Канады оценил договоренность о новом соглашении с США и Мексикой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо позитивно оценил договоренность о новом торговом соглашении с США и Мексикой, которое теперь будет называться USMCA, сообщает издание City News.

Ранее на сайте правительства Канады было опубликовано совместное заявление главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В нем говорилось, что США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA.

"Это хороший день для Канады", — заявил Трюдо, выходя из своего офиса. Он добавил, что у него есть что сказать позднее.

Ранее канадский телеканал CTV News со ссылкой на высокопоставленный американский источник сообщил, что Канаде и США удалось разрешить разногласия и достичь соглашения по НАФТА. Издание Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что достигнутые в воскресенье договоренности США и Канады сохранят Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА) как трехстороннее торговое соглашение, лидеры трех стран подпишут его в течение двух месяцев.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры на этот счет начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.

США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.