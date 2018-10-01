Ципрас похвалил премьера Македонии за его "решимость и храбрость"

АФИНЫ, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поговорил по телефону с премьер-министром Македонии Зораном Заевым после завершения референдума о переименовании республики, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источник в правительстве.

Ципрас похвалил Заева "за его решимость и храбрость продолжать реализацию соглашения", сообщает агентство.

Референдум в Македонии о ее переименовании в Северную Македонию прошел в воскресенье при низкой явке населения. Хотя соглашение между Афинами и Скопье решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, оно вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот.

МИД Греции назвал итоги референдума противоречивыми, но заявил, что Афины будут соблюдать Преспанское соглашение. Как считает МИД, "следующие шаги требуют трезвости от всех сторон без исключения, чтобы можно было сохранить положительный потенциал Преспанского соглашения".

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос, который является противником соглашения, заявил, что референдум провалился, по конституции он является несостоявшимся и 68% граждан "отменили соглашение".

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.

Вопрос для референдума был сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".

По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), к урнам для голосования вышли 36,8% избирателей, из которых 91,49% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,63% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.