КНДР и Южная Корея начинают разминирование демилитаризованной зоны

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости. Военные КНДР и Южной Кореи приступили с понедельника к разминированию разделяющей их демилитаризованной зоны — протянувшейся с запада на восток полосы земли шириной четыре километра, сообщили РИА Новости по телефону из Сеула в южнокорейском министерстве обороны.

Ликвидация мин и неразорвавшихся боеприпасов проводится, в частности, для реализации договоренностей Севера и Юга страны на высшем уровне о совместном поиске останков военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Как полагают в министерстве обороны Республики Корея, в ДМЗ может находиться несколько десятков тысяч мин.

Первый этап предусматривает в течение 20 дней разминирование "зоны совместной охраны" в пограничном пункте Пханмунджом, где весной проводились первые два раунда переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР, высшего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Разминирование также потом коснется уезда Чхорвон провинции Канвондо, где будет вестись поиск останков погибших.

По данным агентства Рёнхап , в Чхорвоне находятся останки примерно 500 военнослужащих, в том числе около 300, воевавших под флагом ООН. Работы по поиску останков там будут проводиться с 1 апреля по 31 октября 2019 года.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами. До сих пор Вашингтон отвергал попытки КНДР заключить договор о мире, пока 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп не пообещал стремиться к этому на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.