КНДР и Южная Корея начинают разминирование демилитаризованной зоны

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости. Военные КНДР и Южной Кореи приступили с понедельника к разминированию разделяющей их демилитаризованной зоны — протянувшейся с запада на восток полосы земли шириной четыре километра, сообщили РИА Новости по телефону из Сеула в южнокорейском министерстве обороны.
Как полагают в министерстве обороны Республики Корея, в ДМЗ может находиться несколько десятков тысяч мин.
Первый этап предусматривает в течение 20 дней разминирование "зоны совместной охраны" в пограничном пункте Пханмунджом, где весной проводились первые два раунда переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР, высшего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Разминирование также потом коснется уезда Чхорвон провинции Канвондо, где будет вестись поиск останков погибших.
Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами. До сих пор Вашингтон отвергал попытки КНДР заключить договор о мире, пока 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп не пообещал стремиться к этому на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.