Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018

Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия землетрясений и цунами, унесших жизни более 1,2 тысячи человек, сообщил председатель инвестиционного координационного совета Индонезии Том Лембонг.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли более 1,2 тысяч человек.

"Вчера вечером президент Джоко Видодо поручил нам принимать международную помощь для срочного ответа на стихийные бедствия", — написал Лембонг в Twitter.

Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии.