МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия землетрясений и цунами, унесших жизни более 1,2 тысячи человек, сообщил председатель инвестиционного координационного совета Индонезии Том Лембонг.
"Вчера вечером президент Джоко Видодо поручил нам принимать международную помощь для срочного ответа на стихийные бедствия", — написал Лембонг в Twitter.
Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии.