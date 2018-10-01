Сенат Мексики рассмотрит текст обновленного соглашения по НАФТА

МЕХИКО, 1 окт – РИА Новости. Текст обновленного соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА будет внесен в сенат Мексики в ночь на понедельник, сообщил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

"Я дал поручение заместителю министра Хуану Карлосу Бакеру внести этой ночью в мексиканский сенат текст торгового соглашения. В случае соглашения с Канадой он будет трехсторонний, в противном случае он будет двусторонний", — написал Гуахардо в своем микроблоге в Twitter.

США и Мексика достигли соглашения по НАФТА ранее. Переговоры США и Канады шли отдельно, и, как сообщает канадский телеканал CTV News со ссылкой на высокопоставленный американский источник, в ночь на понедельник сторонам удалось достичь соглашения.

Скоро ожидается совместное заявление главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, добавляет телеканал.

США, Мексика и Канада по настоянию американского президента Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.