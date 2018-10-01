В Китае человек заразился вирусом птичьего гриппа H5N6

Исследования на наличие вирусов свиного и птичьего гриппа. Архивное фото

Исследования на наличие вирусов свиного и птичьего гриппа. Архивное фото

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6, который является потенциально смертельным, зарегистрирован в китайской южной провинции Гуандун, сообщает в понедельник гонконгский телеканал RTHK.

Заразившимся стал 22-летний молодой человек из города Гуанчжоу, у которого 25 сентября начали проявляться симптомы заболевания.

Он был госпитализирован 26 сентября и до настоящего времени находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что перед появлением симптомов заболевания мужчина имел непосредственный контакт с живой домашней птицей.

С 2014 года это уже 21 случай заражения этим вирусом на территории материкового Китая.

В минувшую субботу министерство сельского хозяйства КНР сообщило о крупной вспышке H5N6 на одной из птицеферм провинции Гуйчжоу. 7 сентября на одной из ферм уезда Хуэйшуй в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе были зафиксированы случаи гибели домашней птицы по неизвестной причине. По состоянию на 16 сентября были зафиксированы 5297 случаев заражения, 4948 птиц погибли.

Несмотря на то, что власти приняли все необходимые для предотвращения распространения заболевания меры, заражения человека избежать не удалось.