Канада и США достигли соглашения по НАФТА, сообщают СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Канаде и США удалось достичь соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщает канадский телеканал CTV News со ссылкой на высокопоставленный американский источник.
Скоро ожидается совместное заявление главы МИД Канады Христя Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, добавляет телеканал.
США, Мексика и Канада по настоянию американского президента Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.