Американский канал вырезал из эфира монолог Канье Уэста в поддержку Трампа

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американская телекомпания NBC вырезала из эфира на съемках 44-го сезона Saturday Night Live высказывания рэпера Канье Уэста в поддержку Дональда Трампа, сообщает Mediaite.

Вырезанный фрагмент телеэфира опубликовал в своем Twitter американский продюсер Майк Дин.

"Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами. Как тебе может нравиться Трамп? Он расист, говорили они. Если бы меня беспокоил расизм, я бы давным-давно уехал из Америки", — говорит Уэст в вырезанном фрагменте.

Рэпер рассказал об этом, надев на голову кепку со слоганом Make America Great Again в поддержку американского президента. После этого, в зале, где проходили съемки стали слышны неодобрительные выкрики.

KANYE SNL TALK THAT GOT CUT OFF FREEDOM OF SPEECH SHOULD HAVE EXTENDED pic.twitter.com/IpULoEJxsN — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) 30 сентября 2018 г.

​Вскоре после публикации Трамп в своем Twitter поблагодарил американского исполнителя за поддержку. Президент возмутился тем фактом, что зрители недовольны рэпером из-за его политических взглядов, назвав музыканта "главным обвинителем Демократической партии США".

"Это просто политическая реклама для демократов. Говорят, что Канье Уэст, который надел шапку MAGA (Make America Great Again) после шоу, был великолепен", — написал Трамп.

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) — no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told "no”), was great. He’s leading the charge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2018 г.

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