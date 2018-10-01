Число жертв тайфуна "Трами" в Японии выросло до двух человек

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости. По меньше мере два человека погибли, еще двое считаются пропавшими без вести в Японии из-за тайфуна "Трами", 24-го по счету за этот год, сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось об одном погибшем и более чем 100 пострадавших.

По данным телеканала, жертвы зафиксированы в префектурах Тоттори и Яманаси. Поиски еще двух человек ведутся также в Тоттори и в префектуре Миядзаки.

В 19 префектурах Японии травмы получили 127 человек.

Тайфун "Трами" обрушился на Японию в воскресенье, проносясь с сильными порывами ветра и дождями по всей стране от Окинавы до севера острова Хонсю. В Токио ураганный ветер, скорость которого превысила 160 километров в час, дал о себе знать в ночь на понедельник и стих после 03.00 (21.00 воскресенья мск). Видимых последствий помимо сломанных ветвей деревьев и рекламных щитов в японской столице не наблюдается.

Власти распорядились об эвакуации 3,8 миллиона человек по всей стране в связи с угрозой оползней и наводнений. Заблаговременно были отменены рейсы поездов, в том числе скоростных "синкансэнов" между Токио и Осакой.

Международный аэропорт "Кансай" в Осаке, который затопило в сентябре во время тайфуна "Джеби", вновь был закрыт, отменены свыше 1 тысячи авиарейсов. Около 450 тысяч жилищ в Токио и окрестностях остались без электричества.