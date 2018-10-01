Число жертв тайфуна "Трами" в Японии выросло до двух человек

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости. По меньше мере два человека погибли, еще двое считаются пропавшими без вести в Японии из-за тайфуна "Трами", 24-го по счету за этот год, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось об одном погибшем и более чем 100 пострадавших.
По данным телеканала, жертвы зафиксированы в префектурах Тоттори и Яманаси. Поиски еще двух человек ведутся также в Тоттори и в префектуре Миядзаки.
В 19 префектурах Японии травмы получили 127 человек.
Власти распорядились об эвакуации 3,8 миллиона человек по всей стране в связи с угрозой оползней и наводнений. Заблаговременно были отменены рейсы поездов, в том числе скоростных "синкансэнов" между Токио и Осакой.
Международный аэропорт "Кансай" в Осаке, который затопило в сентябре во время тайфуна "Джеби", вновь был закрыт, отменены свыше 1 тысячи авиарейсов. Около 450 тысяч жилищ в Токио и окрестностях остались без электричества.