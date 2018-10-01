Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Straits Times.
Ранее сообщалось о 832 погибших.
По данным издания, около 16,7 тысячи человек покинули свои дома из-за землетрясений и около 2,4 миллиона понадобится гуманитарная помощь.
Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии.