На Украине рассказали о стареющем железнодорожном транспорте

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В "Укрзализныце" раскрыли информацию о среднем возрасте своих пассажирских и грузовых локомотивов, большинство из которых старше тридцати лет, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что средний возраст грузовых электровозов на Украине составляет сорок лет, среди которых "моложе" восьми лет лишь тридцать один электровоз. Локомотивов, которым более тридцати лет, — 857.

Средний возраст грузовых тепловозов составляет тридцать один год, однако "Укрзализныця" не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет, при этом старше тридцати лет — 297 тепловозов.

Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов составляет 40 лет, среди которых также нет локомотивов, произведенных менее восьми лет назад, и при этом 331 электровоз "старше" тридцати лет.

Самыми "молодыми" являются пассажирские тепловозы, средний возраст которых двадцать восемь лет и среди которых также нет машин до восьми лет.

Также отмечается, что в 2019 году "Укрзализныця" собирается списать около ста локомотивов.